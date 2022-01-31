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Глава МИД Великобритании собирается посетить Россию на следующей неделе

Глава МИД Великобритании собирается посетить Россию на следующей неделе - посол РФ в Лондоне.

Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очная встреча главы МИД России и госсекретаря США пока не планируется
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