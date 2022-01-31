Путин обсудит с премьером Венгрии вопросы европейской безопасности

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит на встрече во вторник, 1 февраля, с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы обеспечения безопасности в Европе и сотрудничество стран в экономике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности", - говорится в сообщении.