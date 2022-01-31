Депутаты Мосгордумы предоставят данные о доходах и имуществе до 1 апреля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента отчитаются о доходах и имуществе не позднее 1 апреля. Об этом сообщил в понедельник на своей официальной странице в соцсети Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы, напомнил коллегам, что сведения должны быть предоставлены не позднее 18:00 1 апреля", - написал спикер.

Шапошников также отметил, что с что с 1 июля 2020 года по закону обязательно заполнение сведений о доходах и расходах с использованием программного обеспечения "Справка БК".