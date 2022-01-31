Посол РФ не исключил, что Лондон ради политических целей развяжет кампанию против россиян

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин не исключает, что власти Великобритании ради достижения политических целей развернут кампанию против российских граждан.

"Я отнюдь не исключаю, конечно, что Лондон ради достижения каких-то мнимых политических целей может развязать кампанию и против наших российских граждан, против тех особенно компаний и глав компаний, которые находятся в России <...> Мы на это дело посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает <...> Меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится", - сказал дипломат в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о заявлении главы МИД Британии Лизз Трасс о том, что в стране может быть принято решение о конфискации собственности российских граждан.

Ранее Трасс заявила, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом она отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. Отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, глава британского МИД указала, что "ничего не исключается".