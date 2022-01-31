Кабулов допустил вероятность появления в Афганистане масштабного сопротивления талибам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возможность возникновения весной масштабного сопротивления захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) не исключена. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Такая вероятность, к сожалению, существует", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности превращения разрозненных протестов в Афганистане на межэтнической почве в масштабное сопротивление талибам по окончании зимы. "Правительству движения талибов и международному сообществу важно сейчас, в текущий момент времени, предпринять максимум усилий прежде всего по стабилизации социально-экономического положения внутри страны", - добавил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, этому будет способствовать разморозка Западом заблокированных афганских национальных финансовых активов, а также наращивание социально-экономического содействия и гуманитарной помощи Афганистану со стороны внешних партнеров. "Необходимо также исключить провокационные действия, как внутри, так и извне, по разжиганию межэтнической розни, чреватой возникновением активных вооруженных действий", - заключил Кабулов.

13 января в северной афганской провинции Фарьяб начались демонстрации против движения "Талибан", поводом для которых послужил арест талибами в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) видного полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком. В связи с этим представители узбекской общины города Меймене, административного центра Фарьяба, вышли на улицы и стали требовать от руководства "Талибана" немедленного освобождения военачальника. По информации местной газеты "Хашт-э субх", при подавлении протестных акций один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.