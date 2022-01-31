Россия в качестве председателя СБ ООН проведет дебаты по взаимодействию ООН и ОДКБ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия намерена в качестве председателя Совета Безопасности (СБ) ООН провести 16 февраля дебаты по взаимодействию ООН и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"16 февраля планируем провести дебаты по взаимодействию ООН и ОДКБ. На заседании предполагается обсудить пути наращивания такого сотрудничества с учетом весомой роли объединения в обеспечении безопасности на евразийском пространстве, что продемонстрировали его эффективные меры по содействию нормализации обстановки в Казахстане", - сообщили в министерстве.

"Представляется важным рассмотреть существенный потенциал ОДКБ в деле противодействия террористическим и наркоугрозам, исходящим с территории Афганистана, а также перспективы подключения объединения к миротворческой деятельности Всемирной организации", - добавили в МИД РФ.

В качестве центрального мероприятия Россия также планирует провести 7 февраля дебаты на тему "Гуманитарные аспекты санкционных режимов СБ ООН". "Рассчитываем, что дискуссия поможет согласовать общие подходы по минимизации негативных последствий международных ограничительных мер, которые тормозят экономическое развитие и снижают уровень жизни населения, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - отметили на Смоленской площади. - В частности, намерены акцентировать необходимость расширения практики гуманитарных исключений и изъятий, а также ее бесперебойного функционирования. В ходе заседания также считаем полезным привлечь внимание к проблематике односторонних санкций, оказывающих серьезное негативное воздействие на гуманитарную ситуацию в отдельных странах. Надеемся, что дебаты будут способствовать осознанию важности деполитизации гуманитарного досье и углублению коллективной работы на данном направлении".

Кроме того, 17 февраля Россия планирует организовать традиционный брифинг, приуроченный к очередной годовщине подписания минских соглашений в 2015 году и принятия утвердившей их резолюции СБ 2202. "Мероприятие предоставит возможность подсветить роль Совета в сопровождении реализации сторонами указанных договоренностей, что особенно важно на фоне все более отчетливого нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства", - указали в МИД РФ.

Из других тем международной повестки Россия также отмечает ситуацию в Сирии, положение дел в ЦАР, Сомали, Йемене, Ираке и Гаити, обстановку на Корейском полуострове, ближневосточное урегулирование, борьбу с терроризмом. "Россия как постоянный член Совета Безопасности и ответственный участник международного сообщества приложит все необходимые усилия для обеспечения эффективной работы этого органа в интересах урегулирования кризисов политико-дипломатическими средствами и поддержания глобальной стабильности", - подчеркнули в министерстве.