Лавров 1 февраля проведет переговоры с главой МИД Венгрии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник намерен встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто", - указали на Смоленской площади.

Ранее в интервью ТАСС Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Россию 1 февраля, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из основных пунктов программы визита венгерского премьера в РФ станет обсуждение проекта строительства АЭС "Пакш-2".