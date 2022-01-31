{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров 1 февраля проведет переговоры с главой МИД Венгрии

Петер Сийярто ранее сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Россию 1 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник намерен встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто", - указали на Смоленской площади.

Ранее в интервью ТАСС Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Россию 1 февраля, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из основных пунктов программы визита венгерского премьера в РФ станет обсуждение проекта строительства АЭС "Пакш-2".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
Небензя: США, похоже, готовы принести Украину в жертву своим геополитическим интересам
Читать полностью