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Кризис на Украине
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Небензя: Украина может разрушить сама себя вследствие саботажа минских соглашений

По словам постпреда России при ООН, у сложившегося кризиса есть только одно решение - внутриукраинское

ООН, 31 января. /ТАСС/. Украина рискует разрушить сама себя в результате саботажа минских договоренностей, урегулирование в Донбассе возможно только посредством прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. С таким предупреждением выступил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он принял участие в созванном по инициативе Вашингтона вопреки призывам Москвы и Пекина заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Украины.

"Что же касается призывов урегулировать кризис вокруг Украины, то мы двумя руками за. Но у этого кризиса есть только одно измерение - внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом уже упомянутых мной минских договоренностей, предусматривающих прежде всего прямой диалог с Донецком и Луганском. Другого пути нет. Если наши западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, чем украинские власти охотно пользуются, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины. И не потому, что кто-то ее разрушит. А потому, что она разрушит себя сама", - заявил Небензя.

"И Россия здесь абсолютно не при чем. Не пытайтесь перекладывать вину с больной головы на здоровую", - подчеркнул дипломат.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

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