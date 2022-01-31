Посол РФ заявил, что Канада могла бы поделиться с Украиной своим опытом двуязычной страны

ОТТАВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Канады могли бы поделиться с Украиной опытом мирного и равноправного сосуществования двух государственных языков в одной стране. Об этом посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил канадскому изданию The Toronto Star, которое опубликовало его заявление в понедельник.

"Канада, проявляющая особую заботу о строительстве мирной и процветающей Украины, со своей стороны, могла бы внести вклад в это доброе дело. В этой двуязычной стране английский и французский (оба языка являются государственными - прим. ТАСС) сосуществуют наравне и не дискриминируются, у Канады высоко развит федерализм и местное самоуправление, прекрасно выверен баланс отношений между провинциями и территориями и федеральным центром, - сказал он. - Именно такой уникальный опыт, а не оружие и военные навыки, сегодня необходимо передавать киевским властям".

Дипломат заявил, что если руководство Украины выступает за евроинтеграцию и европейские ценности, то должно их соблюдать в отношении равенства прав всех граждан страны. "Многомиллионная русская община должна иметь право говорить, получать образование, государственные и культурные услуги и информацию СМИ на родном языке. Таких примеров в Европе много - достаточно упомянуть Бельгию, Финляндию, Швейцарию", - сказал Степанов.

Степанов заявил, что Россию беспокоит антироссийская пропагандистская кампания, направленная на запугивание граждан западных стран и Украины.

"Нас беспокоит то, что всплеск антироссийской пропаганды, пугающей граждан западных стран и Украины гипотетическим российским "вторжением" может осуществляться намеренно, чтобы замотать главное - экстренное обсуждение темы обеспечения всеобъемлющей неделимой и равной безопасности для всех государств европейского континента, - сказал дипломат. - Или хуже того - США и их ближайшие союзники под прикрытием агрессивной кампании в СМИ против России дают зеленый свет Киеву на развязывание войны, чтобы попытаться подчинить Донбасс силой". Посол подчеркнул, что "у России отсутствует желание и намерения вторгаться на Украину или иными способами воздействовать на внутриукраинские процессы".

Степанов также сообщил, что Россия ведет консультации с США и НАТО для выработки справедливой системы европейской безопасности. "Такой принципиальный разговор в рамках дипломатии необходим в наше неспокойное время. Украина не центральный сюжет этих дискуссий, но один из важных ее элементов - в том, что касается нерасширения НАТО", - сказал он. Кроме того, посол отметил, что выполнение Киевом минских соглашений "во взаимодействии с представителями Донецка и Луганска внесло бы свой вклад в более широкую работу по разрядке ситуации в Европе и было бы позитивно воспринято Россией, в том числе в контексте более широкого диалога с Западом".