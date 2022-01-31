МИД РФ: Россия представила Индии свой взгляд на ситуацию вокруг Украины

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Россия представила Индии свое видение ситуации вокруг Украины в ходе межмидовских консультаций на уровне заместителей министра иностранных дел, которые прошли в понедельник в Нью-Дели. Об этом сообщил российским журналистам в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Этот вопрос [Украины и вводимых Западом санкций в отношении России] затрагивался, и мы довели до индийской стороны нашу точку зрения на то, что происходит вокруг Украины, и на нагнетание напряженности со стороны западных стран, НАТО и США", - сказал Вершинин.

"Обратились мы и к вопросам обеспечения стратегической стабильности на этом направлении, тем более, что точка зрения Россия прозвучала уже неоднократно и в публичном плане, и мы сообщили ее еще раз индийским друзьям", - добавил он.

Сергей Вершинин прибыл в Нью-Дели на двусторонние консультации. Он провел в понедельник встречи с первым заместителем министра иностранных дел Индии Харшем Вардханом Шринглой и замглавы индийского МИД госпожой Ринат Сандху. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся многосторонней повестки дня и работы Совета Безопасности ООН. "Консультации были большие, деловые, развернутые и дружественные", - отметил Вершинин.