Посольство России передало в МИД Греции послание Лаврова по вопросам безопасности

АФИНЫ, 31 января. /ТАСС/. Посольство России передало в МИД Греции послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщили в понедельник вечером корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Сегодня в МИД Греции был передан текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова его греческому коллеге Никосу Дендиасу", - сообщили в посольстве.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности.

"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, - сказал министр. - Если не намерены, то объяснить, почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших предложений, о которых мы будем докладывать президенту России Владимиру Путину".