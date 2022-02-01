Путин проведет в Москве переговоры с премьером Венгрии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также говорил, что визит Орбана очень важен, Кремль рассчитывает на плодотворную встречу. По итогам планируется совместная пресс-конференция.

Ранее Песков упоминал, что России импонирует "самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".

В конце декабря Путин в новогоднем поздравлении Орбану отметил, что за 2021 год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, и выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по актуальным вопросам. Президент РФ также высоко оценил двустороннее взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией в 2021 году.

В этой связи ожидается, что премьер Венгрии на переговорах затронет вопрос о производстве в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Государственное предприятие, где будут производиться вакцины, должно начать работу в городе Дебрецен к осени. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее говорил о том, что вакцина очень хорошо проявила себя в Венгрии, где "Спутником V" привились около миллиона человек.

Вопросы безопасности

В преддверии визита в Москву Орбан также выразил желание обсудить с Путиным вопросы европейской безопасности и подтвердил, что Венгрия призывает к урегулированию ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. Он сообщал, что перед поездкой поговорит об этом и со своими европейскими коллегами.

В конце прошлого года Россия начала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Они предполагают среди прочего отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе отказ от принятия в состав объединения Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и НАТО передали России письменные ответы на такие предложения. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в ходе разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель в своих ответах не учли принципиальные озабоченности России.

Увеличение поставок газа

На повестке визита Орбана в Москву значится и обсуждение возможности расширения газового соглашения с Россией, заключенного в прошлом сентябре. Сийярто пояснял в беседе с журналистами, что Будапешт рассчитывает договориться об увеличении поставок российского газа в страну через территорию Сербии на 1 млрд куб. м в год.

В конце января глава МИД Венгрии провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком. Как сообщалось на сайте правительства России, по итогам прошлого года был сохранен объем поставок газа в Венгрию на уровне 5,9 млрд куб. м. В сообщении добавлялось, что топливно-энергетический комплекс занимает особое место в двусторонних торгово-экономических отношениях, а РФ сохраняет позиции крупнейшего поставщика природного газа в Венгрию, ежегодно выполняя принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами.

Два долгосрочных контракта, действующих с 1 октября, предусматривают поставки "Газпромом" в Венгрию в общей сложности 4,5 млрд куб. м топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на срок до 15 лет и может быть пересмотрено через десять лет после начала реализации.

Другие вопросы

Как указывал Сийярто в интервью ТАСС, еще одной важной темой переговоров во время визита венгерского премьера в РФ станет строительство АЭС "Пакш-2". Правительство Венгрии рассчитывает, что после выдачи национальным агентством по атомной энергии всех необходимых разрешений сооружение второй очереди станции начнется уже к середине этого года.

Сейчас на АЭС, построенной по советскому проекту в 100 км к югу от Будапешта на берегу Дуная, действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Планируется, что два новых реактора ВВЭР-1200 будут запущены к концу нынешнего десятилетия. По словам главы венгерского МИД, вместе с развитием солнечной энергетики это позволит Венгрии выйти на самообеспечение электроэнергией.

Кроме того, глава МИД говорил ТАСС, что Орбан собирается обсудить и полет венгерского астронавта на МКС к середине десятилетия. Пока единственным венгерским астронавтом, побывавшим в космосе, является Берталан Фаркаш, совершивший в 1980 году полет на советском корабле "Союз".