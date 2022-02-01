Россия передала в МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство России в финской столице передало в МИД Финляндии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему обязательств по безопасности. Об этом дипмиссия сообщила во вторник.

"Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии. Ожидаем реакции финской стороны", - сообщили там.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".