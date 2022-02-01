Посол России заявил, что Москва не требует от Болгарии выйти из НАТО

СОФИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова объяснила требование Москвы о необходимости НАТО вернуться к границам 1997 года. Во вторник в интервью телеканалу Nova она подчеркнула, что это действие не требует от Болгарии выхода из альянса.

"Не стоит вопрос о том, чтобы страны, которые вступили в НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет о выводе военного контингента, баз и стратегического оружия размещенных на их территории с 1997 года. А о Болгарии в настоящее время речи не идет вообще, потому что у вас сейчас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений, хотя Румынии это в какой-то степени касается", - отметила Митрофанова.

"Речь идет о принципиальном отношении, о нахождении на территории определенного военного контингента, стратегического оружия и баз. Ничего подобного в Болгарии нет. Хочу подчеркнуть, что ваше правительство очень правильно, с моей точки зрения, по этому вопросу не говорило излишне резко и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии, она вообще вам не нужна", - дополнила дипломат.

Отвечая на вопросы на вопрос о возможных проблемах с поставками газа из-за введения санкций в отношении России, дипломат подчеркнула, что для Болгарии нет подобной опасности. "Считаю, что Болгарию подобный вариант развития событий не касается, Россия всегда, даже в трудные времена была надежным внешнеторговым поставщиком. Второе, если говорить о проблеме в целом, то необходимо вспомнить о "Северном потоке - 2", который постоянно пытаются остановить. Не запуская "Северный поток - 2", Европа наказывает себя. Для России эта ситуация кризисной не является, потому что наши потоки газа могут быть перенаправлены на восточное направление, где есть большие потребности. Но для Европы это будет большая и реальная угроза раскручивание спирали инфляции, потому что сжиженный газ очень дорогой, а американцы, как мы успели убедиться, надежными партнерами по его доставке не являются", - отметила Митрофанова.