Брифинг Небензи в связи с вступлением России на пост председателя СБ ООН. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит пресс-брифинг в Нью-Йорке в связи с вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН. Брифинг проходит в гибридном формате из-за действующих ограничений в связи с пандемией.

В качестве центрального мероприятия 7 февраля Россия планирует организовать дебаты на тему "Гуманитарные аспекты санкционных режимов СБ ООН", 16 февраля - дебаты по взаимодействию ООН и Организации Договора о коллективной безопасности, а 17 февраля - брифинг, приуроченный к очередной годовщине подписания минских соглашений в 2015 году и принятия утвердившей их резолюции СБ 2202.

Страна принимает председательство на фоне повышенной напряженности на российско-украинской границе.