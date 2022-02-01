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Песков: очная встреча Путина и Макрона может состояться в обозримой перспективе

По словам представителя Кремля, СМИ проинформируют, когда все нюансы будут проработаны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон могут провести очную встречу в обозримой перспективе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она (встреча) может состояться уже в обозримой перспективе. Мы информируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны", - заверил представитель Кремля, подтвердив, что речь идет об очном контакте.

Песков не стал уточнять, какая сторона может быть принимающей. "Мы все сообщим", - повторил он.

Путин и Макрон провели в понедельник второй за последние дни телефонный разговор, предыдущий состоялся в пятницу, 28 января. Лидеры продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением России гарантий безопасности. Условлено, что Москва и Париж оперативно проработают возможность проведения личной встречи президентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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