Песков сообщил, что разговор Путина и Джонсона на сегодня не запланирован

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном не планируется сегодня. При этом в какие-то сроки он может быть согласован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На сегодня разговор не запланирован", - сказал он.

Песков обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона. "Но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы, мы тогда по итогам состоявшегося разговора - если он состоится - вас проинформируем", - заверил представитель Кремля.

Ранее представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Джонсон рассчитывал в понедельник провести телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Во вторник у британского премьера запланирован визит на Украину, в рамках которого он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.