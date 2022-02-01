Песков заявил, что готовятся очные контакты Путина с президентом Бразилии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Очные контакты президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару находятся в стадии проработки, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается российско-бразильских контактов, то они в стадии проработки, в стадии подготовки. После того, как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, ждут ли президента Бразилии с визитом в Москве.

В начале декабря 2021 года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению Путина. Тогда глава республики отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение "углублять отношения с Россией".