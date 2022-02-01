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Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Кувейта инициативы по урегулированию в Ливане

В МИД РФ сообщили, что также стороны затронули актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-кувейтских отношений

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый заместитель министра иностранных дел Кувейта Меджиди аз-Зафири обсудили по телефону инициативы Эль-Кувейта по урегулированию социально-экономического кризиса в Ливане.

"В ходе беседы Меджиди аз-Зафири информировал об инициативных предложениях Кувейта по урегулированию социально-экономического кризиса в Ливане, включая результаты консультативного совещания ЛАГ (Лига арабских государств - прим. ТАСС) в Эль-Кувейте с участием представителей ливанского руководства", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, с российской стороны была высказана поддержка усилиям Кувейта в интересах нормализации обстановки в Ливане, подтверждена неизменная позиция Москвы "в пользу единства, суверенитета, территориальной целостности и независимости" Ливана, а также в пользу решения всех вопросов национальной повестки дня посредством "инклюзивного диалога с участием всех политических и конфессиональных сил страны".

"Были также затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-кувейтских отношений", - указали в министерстве.

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КувейтЛиванРоссия
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