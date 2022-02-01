Песков не исключил, что Путин может позвонить Наине Ельциной 1 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что глава государства может позвонить вдове первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Наине в годовщину со дня его рождения. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне неизвестно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли российский лидер продолжить традицию и переговорить по телефону с родственниками первого российского президента. Представитель Кремля заверил, что, если это произойдет, СМИ будут проинформированы.

При этом Песков отметил, что в день рождения Ельцина его родные и близки возлагают цветы к могиле, но "какого-то государственного протокола на этот счет нет".

Говоря о том, как в Кремле относятся к фигуре Ельцина, Песков подчеркнул, что "так же, как относились всегда". "Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле до сих пор продолжают работать люди из команды Ельцина. "Есть, некоторые есть", - сказал он. Но не стал конкретизировать, кто именно. "Не вижу смысла [перечислять]", - заключил Песков.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999 год он занимал пост президента РФ. Умер 23 апреля 2007 года.