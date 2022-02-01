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Мезенцев: упрочение отношений Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Ответом на усиление санкционного давления на Белоруссию и Россию станет упрочение отношений Москвы и Минска. Об этом заявил ТАСС во вторник госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Белоруссии и России", - отметил Мезенцев.

Так госсекретарь ответил на вопрос о том, будет ли найдена Минском альтернатива поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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