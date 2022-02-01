Посол России: в протоколах переговоров об объединении ФРГ ясно сказано о нерасширении НАТО

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. В стенограммах переговоров об объединении Германии ясно указано на то, что НАТО не должна расширяться на восток. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном во вторник интервью телеканалу NTV.

"Это были переговоры о регулировании внешнеполитических аспектов германского единства. Сегодняшние союзники Германии ясно заявляли, что объединение неуместно, но наша страна была за это", - напомнил он. "Во время этих переговоров звучали твердые заверения, которые сейчас обнародованы. В стенограммах переговоров ясно сказано, что НАТО не должна расширяться на восток", - подчеркнул дипломат.

Как напомнил Нечаев, "с тех пор 14 стран Европы стали членами НАТО". "Мало того: военная инфраструктура государств НАТО приближается к нашим границам. Мы ощущаем риски для нашей безопасности", - подчеркнул он. "Мы видим, что оружие направлено против нас. То, что размещенные в Польше противоракеты якобы должны защищать Запад от Ирана, - это, извините, сказки братьев Гримм", - сказал российский дипломат.

"Мы видим, что опасность нападения существует не обязательно сегодня, но завтра, возможно, придет к власти другое руководство и скажет, что этими ракетами можно угрожать России, принудить ее к чему-либо или даже напасть", - добавил он. "Мы должны быть подготовленными к этому", - считает Нечаев.

По его оценке, "НАТО прикладывает очень активные усилия для военного и технического освоения Украины". "Время полета ракет, если соответствующие системы будут установлены на Украине, до жизненно важных центров России составит 5-7 минут", - напомнил он. Коснувшись урегулирования конфликта в Донбассе, Нечаев высказал мнение, что "Германия и Франция должны активнее оказывать влияние на Киев, чтобы он выполнил свои обязательства" в рамках vинских соглашений.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.