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Посольство России рассказало об обстановке в Буркина-Фасо

Новые власти работают над формированием структуры государственного управления, обстановка спокойная, отметили в диппредставительстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Буркина-Фасо на сегодняшний день остается спокойной. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве РФ в Республике Кот д'Ивуар и по совместительству в Буркина-Фасо.

"По информации, имеющейся у посольства, обстановка в Буркина-Фасо остается спокойной. Новые власти работают над формированием структуры государственного управления. Принят так называемый Основополагающий акт, восстановлено действие конституции, в части не противоречащей указанному акту", - информировали в российском диппредставительстве.

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Буркина-ФасоРоссия
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