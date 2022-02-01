Посольство России рассказало об обстановке в Буркина-Фасо

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Буркина-Фасо на сегодняшний день остается спокойной. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве РФ в Республике Кот д'Ивуар и по совместительству в Буркина-Фасо.

"По информации, имеющейся у посольства, обстановка в Буркина-Фасо остается спокойной. Новые власти работают над формированием структуры государственного управления. Принят так называемый Основополагающий акт, восстановлено действие конституции, в части не противоречащей указанному акту", - информировали в российском диппредставительстве.