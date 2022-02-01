ЦИК в течение двух месяцев выберет регионы для онлайн-голосования на выборах в сентябре

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Окончательный список субъектов РФ, которые смогут использовать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2022 года, будет определен в течение двух месяцев. Пока Центризбирком России получил заявки на применение ДЭГ от шести регионов, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"ЦИК определял январь как месяц, в течение которого можно было подать заявки на применение ДЭГ. При этом мы считаем, что у субъектов еще есть время для того, чтобы поразмышлять о своих возможностях и наличии всех условий для применения ДЭГ на выборах, которые будут проходить в единый день голосования. Выборы, естественно, не объявлены еще ни в одном субъекте РФ, время для принятия окончательных решений и у субъектов, и у ЦИК есть", - сказал Булаев.

По его словам, окончательный список субъектов, которые будут использовать систему ДЭГ на выборах в сентябре, "будет определен в течение двух месяцев, когда будет окончательно изучена обоснованность каждой заявки". На сегодняшний день в ЦИК "поступило шесть заявок от субъектов РФ", уточнил Булаев.

"Когда ЦИК обвиняют [в том], что якобы он усиленно навязывает субъектам применения системы ДЭГ, - это абсолютно не так. Наоборот, ЦИК очень внимательно обсуждает готовность каждого субъекта к применению этой технологии. Мы не торопимся, мы не увеличиваем резко количество субъектов, которые могут принять участие в ДЭГ, и очень внимательно рассматриваем каждую заявку", - отметил зампред ЦИК.

Он также напомнил, что комиссия с момента появления ДЭГ каждый год проводит различные тренировки и тестовые испытания системы с участием субъектов. "Без этого ни один субъект не может быть допущен к системе дистанционного электронного голосования. И в этом году тренировки будут, тестовые испытания будут. И нагрузка будет соответствовать тому количеству избирателей, которые будут принимать участие в ДЭГ", - подчеркнул Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.