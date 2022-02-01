Россия поставила в Венгрию более 2 млн доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия поставила в Венгрию 2 млн доз отечественной антиковидной вакцины, сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече в Кремле с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Несмотря на все эти кризисные ограничения, а мы стараемся бороться совместно с COVID-19, поставили [Венгрии] более 2 млн доз вакцины", - сказал российский лидер, напомнив, что в Венгрии зарегистрирована вакцина РФ от ковида, сейчас прорабатывается вопрос передачи технологии и производства препарата на территории этой страны.

Президент России и премьер-министр Венгрии начали очные переговоры в Кремле.

Как сообщалось ранее, на встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что визит Орбана очень важен, Кремль рассчитывает на плодотворную встречу. Песков обратил внимание, что РФ импонирует "самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".

По итогам переговоров планируется совместная пресс-конференция.

Пресс-секретарь российского лидера не исключил, что Путин, отвечая на вопросы журналистов, выскажется по теме реакции на ответ Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности.