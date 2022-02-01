Беглов: РФ и Белоруссия на основе общего подвига в годы войны преодолеют все трудности

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия преодолеют возникающие перед собой проблемы на основе общего подвига, совершенного народами двух государств в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, открывая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны совместную белорусско-российскую экспозицию "Символы блокадного Ленинграда".

"В ленинградской земле, на Пискаревском кладбище лежат и белорусы, которые защищали и отстаивали великий город на Неве. Точно также и ленинградцы воевали на всех фронтах, освобождали Белоруссию. Те трудности, которые стоят перед нашими народами, мы преодолеем. Потому что мы с вами - ленинградцы. Потому что мы с вами те, кто выстоял и победил", - сказал губернатор Санкт-Петербурга, обращаясь к присутствующим на церемонии, среди которых были и проживающие в Белоруссии ветераны-блокадники.

"Вы всегда останетесь для нас ленинградцами", - подчеркнул Беглов. По его словам, для представителей Санкт-Петербурга "очень важна эта совместная выставка". "Мы приехали не с пустыми руками и оставляем здесь экспонаты, среди которых кусочек хлеба по рецептам 1941 года", - отметил губернатор. "Вечная память тем, кто отдал свои жизни за то, что мы сегодня говорим на родном языке, то, что мы сегодня независимы и сохранили самое главное - братство двух великих народов", - сказал Беглов.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко отметил, что подобные выставочные проекты демонстрируют "искреннюю, глубинную дружбу и неразрывную связь между Беларусью и Россией". "Пусть память о том славном прошлом и нынешнем достойном настоящем наши молодые поколения пронесут в сердцах и дальше развивают наше сотрудничество по всем направлениям", - отметил вице-премьер. Он убежден, что народы Белоруссии и России "никому не удастся победить какие бы мысли не были и какие бы вызовы выдвинуты в отношении наших стран".

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что "сегодня в Минске пишутся строки единой истории: истории Победы, уважения к великому подвигу". "Это значимо настолько, насколько отклик в сердцах молодых людей будут находить ветераны, насколько те, кому сегодня 15, 20, 25 лет, готовы слышать, что было совершено, и перекладывать на себя испытание многих лет войны, спрашивая себя: "смог бы я поступить так же, не струсил бы тогда и как бы смотрел в глаза товарищам, если бы не хватило сил быть честным и мужественным?" Ветераны этот экзамен уже сдали", - сказал Мезенцев. "Нам сегодня сдавать экзамен на уважение к подвигу, умение открывать страницы той войны и перекладывать эту память на день нынешний, понимая, сколь жестоко сегодня давление на Беларусь и Россию с Запада, который видит себя демократичным, искренним и справедливым. Так ли это? К сожалению, ответ на этот вопрос мы уже получили", - отметил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России.