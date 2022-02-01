Путин заявил, что проинформирует Орбана о переговорах по гарантиям безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном во вторник в Кремле заявил, что с удовольствием проинформирует его о переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Глава российского государства напомнил, что ранее Москва направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств на этот счет.

"Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс", - сказал Путин.