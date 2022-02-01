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Путин: Россия готова работать с любым руководством Венгрии, но ценит деятельность Орбана

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии при Викторе Орбане сделало многое для развития российско-венгерских отношений, и Москва рассчитывает на продолжение такого сотрудничества. Об этом заявил на встрече с Орбаном во вторник президент РФ Владимир Путин.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле текущего года.

"Мы обычно в таких случаях, когда у наших партнеров намечаются выборы, говорим, что мы будем работать с любым избранным руководством. Но должен отметить, что по итогам вашей работы на российском направлении все-таки многое сделано в интересах народа Венгрии и в интересах России. Надеюсь, что такая взаимная работа будет продолжена", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
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