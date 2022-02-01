Эксперт: диалог РФ и США не соответствует Кэмп-Дэвидской декларации, но подвижки возможны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нынешний уровень отношений Москвы и Вашингтона не соответствует принципам партнерства, заложенным в Кэмп-Дэвидской декларации, которой во вторник исполняется 30 лет со дня подписания, поделился мнением в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Тем не менее эксперт убежден, что задел для некоторых подвижек в двустороннем диалоге есть.

Отмечая соответствующий документ в истории двух стран, ознаменовавший завершение периода холодной войны и нацеленность на строительство партнерства, Быстрицкий подчеркнул, что "нынешний уровень отношений России и США не соответствует положениям декларации". "Конечно, отношения должны были быть гораздо лучше. К сожалению, так не вышло. Но есть один момент, который достаточно важен, - не всякий скажет, что сегодня Россия и США заклятые враги. Да, соперники и конкуренты, но едва ли непримиримые враги", - заметил он.

Эксперт пояснил, что было бы некорректным рассуждать о полном провале базовых принципов документа, поскольку сравнивать уровень вражды между Советским Союзом и Соединенными Штатами той поры с холодом в диалоге двух современных государств не представляется возможным. "Тогда были принципиальные разногласия во взгляде на мироустройство. Таких разногласий сейчас нет, - отметил он. - Сейчас идет, скорее, спор о равенстве, международно-правовых вопросах. Это споры, которые могут быть как-то разрешены".

Полем для определенного сопряжения позиций Москвы и Вашингтона и конструктивного диалога, по мнению эксперта, могут стать темы кибербезопасноти и климата, а также вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. "Очевидно, что климат - это общая проблема. И климатические вопросы очень важны. Безопасность как таковая, контроль за вооружениями, нераспространение ядерного оружия - это тоже перспективные темы, которые могут повлиять [на нынешний уровень диалога], - продолжил Быстрицкий. - Иран и КНДР, Сирия и Ближний Восток. Здесь тоже может быть достигнуто определенное сотрудничество, несмотря на все разногласия. Сфер таких много, вопрос в готовности американской элиты непредвзято смотреть на мир и признать, что другие страны не хуже США. Во многом мяч сейчас на их стороне".

Собеседник агентства воздержался от прогнозов, насколько администрации президента США Джо Байдена удастся обеспечить соответствующий уровень политической воли для запуска конструктивного диалога с Москвой. Он указал на неоднородность политической элиты США в контексте этого вопроса. "Есть силы, настроенные более здраво, а есть те, кто настроен критически. Это происходит практически на всем Западе, очень большие разногласия в самих элитах. Споры между демократами и республиканцами носят абсолютно драматический характер, и американская внешняя политика во многом определяется этой внутриполитической ситуацией и борьбой, - резюмировал он. - В целом все может получиться [в запуске более конструктивного диалога сторон]. Предпосылки для этого есть, но и очень много препятствий на этом пути".

О декларации

1 февраля 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш - старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, которая формально и юридически завершила период холодной войны. Декларация о новых отношениях констатировала, что Россия и США "не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников", а "отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство, основанные на взаимном доверии". Заявлялось, что стороны будут "добиваться устранения всех остатков враждебности периода холодной войны" и делать "все зависящее для содействия взаимному благополучию двух народов и максимального расширения двусторонних связей". В декларации были выделены общие угрозы для России и США, в том числе нарушение режима нераспространения ядерного оружия. Документ завершался формулировкой: "Соединенные Штаты и Россия открывают новую эпоху в своих отношениях".