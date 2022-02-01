МИД РФ: отсутствие руководителя у миссии ООН в Ливии ослабляет усилия организации

Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Эксперт: истерией вокруг Украины США пытаются лишить гарантии безопасности легитимности

Член клуба "Валдай" Дмитрий Суслов отметил, что "с помощью этого США пытаются переключить внимание с важных проблем в сфере европейской безопасности на якобы агрессивные намерения России в отношении Украины"

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