Отсутствие руководителя у миссии ООН в Ливии на текущем этапе урегулирования ослабляет эффективность усилий организации - МИД РФ.
МИД РФ: отсутствие руководителя у миссии ООН в Ливии ослабляет усилия организации
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Эксперт: истерией вокруг Украины США пытаются лишить гарантии безопасности легитимности
Член клуба "Валдай" Дмитрий Суслов отметил, что "с помощью этого США пытаются переключить внимание с важных проблем в сфере европейской безопасности на якобы агрессивные намерения России в отношении Украины"
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