Эксперт: истерией вокруг Украины США пытаются лишить гарантии безопасности легитимности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. США, нагнетая истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину, пытаются лишить российские требования по гарантиям безопасности легитимности. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Россия требует нерасширения НАТО, а также уважения ее жизненно важных интересов безопасности, а США вместо этого представляют проблему так, что это Россия является угрозой для Украины и для других европейский стран, и поскольку Россия якобы хочет вторгнуться в Украину, то и российские требования о гарантиях безопасности становятся как бы нелегетимными, - сказал он. - То есть представляя проблему таким образом США пытаются делегитимизировать требования России о гарантиях безопасности".

По мнению эксперта, с помощью этого США пытаются переключить внимание с важных проблем в сфере европейской безопасности на якобы агрессивные намерения России в отношении Украины. "Соответственно, решение и прогресс в вопросе европейской безопасности Вашингтон тоже представляет как предотвращение якобы готовящегося российского вторжения на Украину и деэскалацию ситуации", - добавил Суслов.

Кроме того, представляя проблему безопасности в Европе в таком свете, США пытаются присвоить себе статус "спасителя Украины", отметил аналитик. "Это позволяет американцам заявлять о себе как о стране, которая предотвратила российскую агрессию, которая, правда, и не планировалась. Но тем не менее США же постоянно говорят, что угроза российского вторжения сверхактуальна, поэтому предотвращение этого будет ими представлено как их большой внешнеполитический успех", - подчеркнул он.

Собеседник агентства также отметил, что посредством нагнетания угрозы, которая будто бы исходит от РФ, Вашингтон пытается склонить Киев в сторону выполнения минских договоренностей. По его словам, США надеются, что если градус напряженности в отношениях РФ и Украины снизится, то снизится и актуальность российских требований по гарантиям безопасности. "Россия требует отказаться от политики расширения НАТО, США на это не согласны и взамен предлагают России переговоры по вопросам контроля над вооружениями и одновременно используют истерику вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину как инструмент давления на Киев, чтобы Киев предпринимал какие-то шаги по реализации минских соглашений и в этой связи разряжал бы обстановку в регионе", - указал Суслов.

При этом эксперт предположил, что США вряд ли захотят распылять силы для разжигания конфликтов в Сирии или других горячих точках мира, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Европе. "Это маловероятно, потому что, во-первых, это потребует от США рассредоточения сил и ресурсов, которые и так не безграничны. США в принципе даже не хотели бы концентрировать ресурсы на европейском направлении, а все-таки стремились бы сосредоточить их на Китае. Дальнейшее распыление ресурсов в принципе было бы для них сегодня контрпродуктивно", - заключил Суслов.

О гарантиях безопасности

В конце прошлого года Россия начала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений по этому вопросу. Они предполагают среди прочего отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе отказ от принятия в состав объединения Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и НАТО передали России письменные ответы на такие предложения. Как сообщала пресс-служба Кремля, ранее Путин в ходе разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель в своих ответах не учли принципиальные озабоченности России.