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В Грузии 2 апреля пройдут довыборы в парламент в городе Рустави

Избиратели также выберут мажоритария в городское собрание Батуми

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) на заседании во вторник приняла решение о проведении дополнительных выборов в парламент и собрание города Батуми 2 апреля. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

"2 апреля 2022 года избиратели выберут мажоритария в парламент Грузии в городе Рустави, а в Батуми состоятся выборы мажоритария в городское собрание", - сказала Иоселиани.

Проведение выборов в парламент Грузии стало необходимым после того, как мажоритарный депутат от города Рустави Нино Лацабидзе в октябре 2021 года победила на выборах в местные органы власти и стала мэром города. В батумское собрание изберут нового мажоритария потому, что прежний депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Путкарадзе в ноябре 2021 года умер.

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