Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Евпатории подал в отставку после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и оценки результатов своей работы, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики.

"Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений", - написал Аксенов.