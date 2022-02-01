{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, градоначальник оставил пост по итогам оценки своей деятельности и результатов работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Евпатории подал в отставку после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и оценки результатов своей работы, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики.

"Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений", - написал Аксенов.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Посол РФ в Турции обсудил с Чавушоглу международные и двусторонние вопросы
У президента Турции Тайипа Эрдогана 3 февраля намечен визит на Украину, где он проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским
Читать полностью