Численность избирателей в России на начало 2022 года составила 107,9 млн человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общая численность избирателей в РФ по состоянию на 1 января 2022 года составила 107,9 млн человек. Об этом сообщается на официальной странице Центризбиркома России в социальной сети "ВКонтакте".

"Сведения о численности избирателей в РФ публикуются два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля. Численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года в России - 107 млн 943 тыс. 728 человек", - говорится в сообщении.

По данным консульского учета, численность избирателей за пределами РФ составила 2 млн 14 тыс. 618 человек, в Байконуре - 12 тыс. 273 человек, отметили в комиссии.

По состоянию на 1 июля 2021 года общая численность избирателей в РФ составляла 108 млн 145 тыс. 648 человек. Больше всего их было зарегистрировано в Москве (7,4 млн), меньше всего - в Чукотском автономном округе (32,6 тыс.).