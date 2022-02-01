Лавров: РФ завершает согласование инициатив США в рамках обсуждения вопросов безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва завершает межведомственное согласование предложений Вашингтона, поступивших в рамках обсуждения вопросов безопасности, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник.

"На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам [безопасности], будем докладывать их нашему президенту", - сказал глава МИД РФ.

США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, заявил Лавров.

"Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов", - сказал он.

По словам министра иностранных дел, реакция США на требование РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная.

Как отметил Лавров, Россия будет настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства. Лавров заявил, что США по недоразумению сообщили о полученном ответе РФ на их предложения в сфере безопасности.

Страны НАТО стремятся придать полному забвению ключевой принцип неделимости безопасности, заявил Лавров.

"Иными словами, этот ключевой принцип международного права (принцип неделимости безопасности - прим. ТАСС), согласованный на Евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту не проигнорировать, а придать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакции из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал это в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", - отметил глава МИД РФ.