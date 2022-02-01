Путин: Запад проигнорировал принципиальные требования РФ в ответах по безопасности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер сообщил, что они с коллегой "провели обстоятельный обмен мнениями" по поводу предложений о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности со стороны Запада.

"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", - сказал Путин. Он пояснил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других, отметил Путин.

"Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности", - сделал акцент российский лидер, напомнив, что это лишь одна часть известного принципа неделимости безопасности.

"Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул Путин.