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Путин: Россию "кинули", пообещав не продвигать инфраструктуру НАТО на восток

Президент России надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности в конце концов будет найдено
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно", - напомнил глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, "кинули", ну просто обманули", - констатировал Путин.

Президент РФ напомнил, что после этого США вышли из договора по противоракетной обороне.

"Мы долго уговаривали этого не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности в мире. Тем не менее Соединенные Штаты сделали то, что сделали - вышли, и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, если еще не сделали", - обрисовал текущее положение Путин, указав, что в этих странах стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать ударные системы "Томагавк", которые будут покрывать территорию России на тысячи километров. "Ну это разве не угроза для нас?" - заметил он.

Российский лидер указал на то, что политика "открытых дверей" НАТО не закреплена юридически. "Вот говорят - политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей". Где она прописана? Нигде", - констатировал он.

Президент добавил, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.

Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. "Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов", - добавил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОтношения России и НАТОПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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