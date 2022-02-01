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Путин: США думают прежде всего о сдерживании развития России, а не о безопасности Украины

© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что США думают не о безопасности Украины, а о сдерживании России.

"Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача - сдерживание развития России. Вот в чем дело", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На Западе никто не подумал, что если Украина будет в НАТО и начнет атаку на Крым, России придется воевать с альянсом. "Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача - сдерживание развития России. Вот в чем дело", - заявил глава российского государства.

США могут стимулировать бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и втянуть РФ в конфликт. 

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава российского государства описал возможные сценарии развития событий и мотивы, которые преследуют США своими действиями в отношении Украины. "Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - отметил Путин.

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