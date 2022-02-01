Россия передала Латвии послание Лаврова по безопасности

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии передало в МИД этой балтийской республики послание министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросу обязательств по обеспечению безопасности. Об этом во вторник сообщила российское диппредставительство.

"В рамках прошедшей в МИД Латвии встречи передали нашим коллегам послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова на имя [главы МИД Латвии] Эдгарса Ринкевичса по вопросу обеспечения в Европе фундаментального принципа равной и неделимой безопасности", - говорится в сообщении посольства РФ на странице в Facebook.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".