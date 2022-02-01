Песков: новых данных по следующему разговору Путина и Байдена пока нет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новой информации насчет проведения следующего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока никаких новостей нет на этот счет", - сказал он в ответ на вопрос, наметились ли сроки новой возможной беседы лидеров.

Ранее Песков отмечал, что новые контакты Путина и Байдена могут состояться при необходимости, но пока конкретных планов на этот счет нет. Он также указывал, что президенты сами решат, нужно ли им проводить личный разговор по теме гарантий безопасности после контактов представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце 2021 года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.