Небензя: Киев не сделал ни одного движения в сторону выполнения минских договоренностей

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Украины не совершили ни одного усилия для выполнения минских соглашений. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"К сожалению, несмотря на заявления украинских властей, что они соблюдают урегулирование, в целом Киев не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по минским соглашениям", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

В этой связи глава российской дипмиссии добавил, что на встрече Совбеза по минским соглашениям, запланированной на 17 февраля, "мы, скорее всего, будем обсуждать не соблюдение, а невыполнение минских соглашений".

Предложения РФ по безопасности

Предложения РФ по безопасности шире, чем ситуация вокруг Украины, сводить их только к этому вопросу нельзя, заявил Небензя.

"Думаю, неправильно было бы связывать наши предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности, которые мы представили НАТО и которые мы обсуждали с ними, с США и в ОБСЕ, с ситуацией на Украине, как это делается нашими западными партнерами, - сказал он. - Вопросы европейской безопасности не сводятся только к ситуации вокруг Украины".

Открытые заявления

Украинские власти начали открыто заявлять, что минские соглашения невыполнимы, сказал он.

"К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать", - заявил он.