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Кризис на Украине
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Небензя: Россия пока не видит смысла в созыве нового саммита в "нормандском формате"

По словам российского постпреда при ООН, договоренности, достигнутые на предыдущем саммите, не выполняются

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в "нормандском формате", так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Данные договоренности сейчас не выполняются <...>. Нет смысла встречаться снова", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

При этом Россия будет приветствовать присутствие постпреда Украины на заседании СБ ООН 17 февраля по минским соглашениям, заявил дипломат.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеНебензя, Василий Алексеевич
Небензя заявил, что Россия ответит в случае введения санкций из-за ситуации вокруг Украины
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