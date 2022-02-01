Небензя: Россия пока не видит смысла в созыве нового саммита в "нормандском формате"

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в "нормандском формате", так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Данные договоренности сейчас не выполняются <...>. Нет смысла встречаться снова", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

При этом Россия будет приветствовать присутствие постпреда Украины на заседании СБ ООН 17 февраля по минским соглашениям, заявил дипломат.