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Небензя: в ДНР и ЛНР не исключают провокаций Киева, которые могут привести к конфликту

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия не хочет войны, однако в ДНР и ЛНР не исключают, что провокации со стороны Киева могут привести к враждебным действиям. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности ООН.

"Министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров недавно сказал, что если это будет зависеть от России, то войны не будет. Но, как я сказал вчера, республики (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) и другие не исключают опасных провокаций, которые могут привести к враждебным действиям", - сказал он.

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УкраинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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