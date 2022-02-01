О чем говорили в Кремле Путин и Орбан. Ключевые заявления по итогам встречи

Москва, по словам Путина, продолжает анализировать ответы Вашингтона и Брюсселя, "но уже сейчас понятно, <...> что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы". Президент напомнил, что в свое время Россию "кинули, ну просто обманули", пообещав "не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм", и что политика "открытых дверей", от которой альянс не намерен отказываться, юридически нигде не закреплена.

Венгерский премьер, назвавший свой визит в Москву "миротворческим", выразил уверенность, что расхождения в позициях РФ и Запада можно преодолеть. Сделать это попытается президент Франции Эмманюэль Макрон, который, как подтвердил Путин, может приехать в Россию уже в ближайшее время.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. США и НАТО проигнорировали принципиальные пункты российских предложений по гарантиям безопасности, но Москва рассчитывает на продолжение диалога и надеется достичь соглашения. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул чувствительность для России возможного вступления Украины в альянс, поскольку она может в будущем попытаться атаковать Крым: "Представим, что Украина - это страна НАТО, и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

Путин не исключил, что США вполне могут пытаться втянуть РФ в конфликт, стимулируя "каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем", поскольку их главная задача - сдерживать Москву, а о безопасности Украины они, "может быть, и думают <...>, но где-то на втором плане".

Вместе с тем президент выразил надежду на продолжение диалога: "Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов".

По словам премьера Венгрии, вполне возможно заключить соглашения, "которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов [НАТО]". Он подчеркнул, что в Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Москвой.

У Венгрии проблем не будет

Орбан приехал в Москву с целым рядом предложений по двустороннему сотрудничеству и получил положительный ответ практически на все.

Россия и Венгрия согласовали увеличение поставок газа на 1 млрд куб. м (в 2021 году Будапешт получил 5,9 млрд) - для Москвы, по словам Путина, "это не будет большой проблемой". "Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля", - уточнил он.

Скоро Венгрия планирует запустить производство на своей территории вакцины "Спутник V" и уже ведет переговоры о поставках "Спутника Лайт". В ближайшее время может быть увеличено число авиарейсов в республику, также Путин поддержал увеличение финансирования строительства железнодорожного обхода Будапешта на $2 млрд.

Длительные переговоры

Переговоры Путина и Орбана прошли в очном формате, но с учетом ограничений из-за коронавируса - почти пять часов лидеры провели на расстоянии нескольких метров друг от друга и даже по бокалу шампанского по итогам выпили с соблюдением социальной дистанции. "Я никогда в жизни еще не сидел за таким длинным столом", - отметил венгерский премьер.

Посетовав, что "нормально пообщаться" невозможно, российский президент тем не менее подчеркнул: "Прямой диалог гораздо лучше, чем разговор по телефону".

Орбан напомнил о давнем знакомстве с Путиным - с их первой встречи прошло 13 лет, и все, кто был тогда лидерами стран Евросоюза, "уже таковыми не являются". Но уходить венгерский премьер не планирует - он намерен победить на предстоящих в апреле парламентских выборах. Российский президент, который на пресс-конференции называл коллегу на ты, тоже выразил надежду, что "взаимная работа будет продолжена".