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Посольство РФ в Гвинее-Бисау рассказало об обстановке в стране

Как сообщили в диппредставительстве, прямой угрозы безопасности посольства и находящимся там россиянам нет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прямой угрозы безопасности посольства России в Гвинее-Бисау, где, как сообщило Экономическое сообщество стран Западной Африки, была предпринята попытка госпереворота, и находящимся там россиянам нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве России в республике.

"Прямая угроза безопасности посольства и российским гражданам отсутствует", - информировали в диппредставительстве.

В окрестностях дома правительства в Гвинее-Бисау до сих пор слышны выстрелы. "Сообщаем, что сегодня около двух часов дня группой неизвестных лиц в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, совершено нападение на дом правительства, где в это время проходило внеочередное заседание Совета министров РГБ с участием первых лиц государства. Завязалась ожесточенная перестрелка, есть убитые и раненые, - информировали в посольстве. - К зданию подтянуты верные правительству воинские формирования. В окрестностях дома правительства до сих пор слышны выстрелы".

Теги
Гвинея-БисауРоссия
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