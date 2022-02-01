Посольство РФ в Гвинее-Бисау рассказало об обстановке в стране

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прямой угрозы безопасности посольства России в Гвинее-Бисау, где, как сообщило Экономическое сообщество стран Западной Африки, была предпринята попытка госпереворота, и находящимся там россиянам нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве России в республике.

"Прямая угроза безопасности посольства и российским гражданам отсутствует", - информировали в диппредставительстве.

В окрестностях дома правительства в Гвинее-Бисау до сих пор слышны выстрелы. "Сообщаем, что сегодня около двух часов дня группой неизвестных лиц в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, совершено нападение на дом правительства, где в это время проходило внеочередное заседание Совета министров РГБ с участием первых лиц государства. Завязалась ожесточенная перестрелка, есть убитые и раненые, - информировали в посольстве. - К зданию подтянуты верные правительству воинские формирования. В окрестностях дома правительства до сих пор слышны выстрелы".