Эксперт назвал союз Великобритании, Польши и Украины политической пиар-акцией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый формат объединения между Великобританией, Польшей и Украиной представляет собой не что иное, как политическую пиар-акцию, за которой ничего не стоит и чьи цели малопонятны. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Переоценивать заявления о создании этого нового формата не стоит. В реальном плане они едва ли что-то из себя представляют. Это пиаровские попытки несколько переконфигурировать картину современного мира, - сказал Быстрицкий. - Я не думаю, что очень вероятна устойчивая связь между Польшей и Украиной. Между Киевом и Варшавой много противоречий, в том числе исторических".

Аналитик также обратил внимание на то, что непонятно, как этот формат будет взаимодействовать с НАТО, в которой состоят Великобритания и Польша. Эксперт констатировал, что союз был организован наспех и выглядит "истерической попыткой" создать новую международно-политическую конфигурацию, вписывающуюся в алармистскую риторику западных СМИ о сдерживании РФ. Однако, как отметил собеседник агентства, несмотря на всю "забавность" новой структуры, ее создание может быть опасно, поскольку непонятно, как ее воспримут различные силы внутри стран - участниц НАТО и какой сигнал они увидят в создании объединения.

"Что это за союз такой, против кого он направлен? Может, против Германии, например, или против, скажем, Венгрии или Чехии? Это очень странная конструкция. Но пока это лишь декларация и элемент в информационно-психологической войне современного мира", - продолжил специалист.

Мечты о прошлом

Быстрицкий указал на то, что в создаваемом объединении четко прослеживается оглядка Польши и Великобритании на историческое прошлое и попытки Варшавы и Лондона в некоторой степени вернуть себе утраченные роли в мировых делах. "Польша, конечно, крайне серьезно мечтает о союзе с Украиной, в этом нет никаких сомнений. Объединение с другими соседними странами могло бы позволить ей чувствовать себя очень уверенно и даже претендовать на не очень реалистические полухимеры исторического прошлого, когда она была могущественной европейской державой", - сказал он.

Великобритания также ностальгирует по своему имперскому прошлому и пытается путем создания союза укрепить позиции в международной политике, подчеркнул эксперт. "Тут есть и британская обида на свою роль в современном мире. Они довольно сильно это переживают и видят себя, наверное, более существенной страной, чем являются", - добавил аналитик.

Кроме того, по словам эксперта, Лондон таким образом создает "внешнеполитическое торговое предложение", чтобы иметь больше инструментов при переговорах со странами Европы и США. Он также констатировал, что Великобритания переживает тяжелый внутриполитический кризис, связанный, в частности, с серьезным напряжением в отношениях Лондона и Эдинбурга. "Это такая банальщина, которая, увы, всегда имеет место в мировой политике. Развивая внешнеполитические инициативы, правительство пытается сместить фокус внимания с внутренних проблем", - резюмировал Быстрицкий.

Ранее о создании нового формата взаимодействия трех стран сообщали СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, но не уточняя деталей. Впервые о таком варианте объединения упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января. По ее словам, о сотрудничестве Британии, Польши и Украины шла речь во время визита Зеленского в Лондон в декабре 2021 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Лондоном отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании в преддверии визита в Киев заразилась коронавирусом.