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Посол РФ в Лондоне заявил, что Великобритания поставляет Украине списанные вооружения

Андрей Келин отметил, что что от этих поставок "не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил", но они отражают "солидарность" Лондона с Киевом

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Великобритания за деньги поставляет на Украину списанное вооружение, которое не принесет большой пользы для вооруженных сил страны. Об этом во вторник заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение", - сказал он.

Как добавил Келин, Лондон предоставил Киеву ряд вооружений, среди которых были и аналоги американских переносных противотанковых комплексов "Джавелин". "Были поставлены два катера какое-то время назад, было сейчас несколько рейсов из Великобритании на Украину с поставкой аналога "Джавелина" британского производства, это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью", - сообщил посол.

При этом он добавил, что от этих поставок "не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил", но они отражают "солидарность" Лондона с Киевом.

Страны Запада оказывают Украине военную поддержку, в том числе направляя вооружение, которое используется в Донбассе. Как сообщил во вторник в "Твиттере" глава министерства обороны страны Алексей Резников, грузовой самолет из США доставил на Украину шестую партию вооружения с 22 января. Такие поставки осуществляли, помимо США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Литва, Эстония, Чехия, Болгария, Румыния и Турция.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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