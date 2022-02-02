Посол РФ: в Великобритании позитивно относятся к РФ, несмотря на искаженные оценки страны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Великобритании положительно относятся к России, несмотря на отсутствие в своем распоряжении объективных источников информации и искаженную оценку страны со стороны политической элиты. Такое мнение высказал во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я позавчера буквально, в пятницу, вернее, выступал в одном престижном клубе, здесь <…> собрались юристы, финансисты разного возраста - и старших поколений, и среднего поколения, их было человек 50 примерно. И вот я когда рассказывал о том, что действительно происходит на Украине, и что такое Донбасс, <...> откуда вот эта наша озабоченность, реакция была интересной. Они говорят: "А вы знаете, а мы этого ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем, этого нет в газетах, никто нам не рассказывает, а рассказывают, в общем-то, совсем другие истории про то, какая Россия плохая, а мы Россию любим". Вот такие были откровенные признания: "У нас там бизнес, у нас там дела, да и вообще очень старые связи", - сказал он.

"Что хотелось бы, конечно, и чего совершенно не хватает - этому истеблишменту [Великобритании] не хватает информации о том, что реально происходит", - добавил Келин. Посол РФ в Лондоне уточнил, что два десятилетия назад в Великобритании было гораздо больше объективной информации благодаря частым визитам в страну российских представителей.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В понедельник заместитель британского постпреда при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины заявил, что Великобритания надеется на деэскалацию вокруг Украины и рассчитывает, что Россия учтет обеспокоенности Запада в области безопасности.