Путин вручит в Кремле высшие государственные награды

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле церемонию вручения высших государственных наград. Ими отмечен труд более 20 российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и некоторых других областей.

Среди лауреатов - журналист Виталий Игнатенко. Он более 20 лет руководил ТАСС, а сейчас является гендиректором Общественного телевидения России и президентом Всемирной ассоциации русской прессы. Игнатенко удостоен высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Такую же награду вручат ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кравцову.

Звезду Героя Российской Федерации получит летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов.

Звания Герой Труда РФ удостоены шесть человек: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

О церемониях награждения

Глава государства регулярно проводит подобные мероприятия. Как отмечал Путин, церемония вручения госнаград собирает выдающихся граждан, заслуженных и неординарных людей, чьи достижения имеют для России особую ценность.

Подобные встречи могут быть тематическими или объединять деятелей из разных сфер. Так, во время поездки в Санкт-Петербург в конце декабря 2021 года президент вручил государственные награды заслуженным российским хоккеистам. В сентябре он принимал в Кремле победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

А, например, в прошлый День России Путин вручал золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" и государственные премии за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности за 2020 год.

О госнаградах

Государственные награды являются высшей формой поощрения граждан РФ за "заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством".

В государственную наградную систему РФ входят два высших звания - Герой РФ и Герой Труда РФ, 18 орденов, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, три знака отличия - "За благодеяние", "За наставничество", "За безупречную службу", 20 медалей, почетный знак "За успехи в труде", 67 почетных званий.