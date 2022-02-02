Генсек ОДКБ выступит 16 февраля перед Совбезом ООН

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выступит 16 февраля перед Советом Безопасности ООН по теме обеспечения международного мира и безопасности, расскажет, в частности, об усилиях ОДКБ по стабилизации ситуации в Казахстане. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе всемирной организации.

"16 февраля пройдут обсуждения о сотрудничестве между ООН и субрегиональными организациями, в нашем случае это Организация Договора о коллективной безопасности, по поддержанию международного мира и безопасности, - сказал он. - Мы считаем важным информировать наших коллег о деятельности ОДКБ, о коллективных усилиях организации по стабилизации ситуации в Казахстане и в Центральной Азии в целом, заслушать брифинг генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася".

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить перед Советом Безопасности по этому вопросу повестки", - отметил Небензя.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января. Миротворческий контингент ОДКБ пробыл в Казахстане, где в начале января прошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и нападениями на представителей власти, до 19 января. По оценке властей республики, этот опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность организации и ее способность к оперативным действиям.